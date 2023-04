Nodeems de Mann vun der Police festgeholl gouf, ass hien erstéckt. Wéi den däitschen "Tagesspiegel" mellt, kéinten d'Beamten ze haart duerchgegraff hunn.

De Virfall geet op en Dënschdeg den Owend zeréck, wou de Mann dem Policebulletin no randaléiert huet an Autoen an aner Géigestänn blesséiert hätt. De Mann wier "aggressiv" a "psychesch opfälleg" gewiescht. Mat Pefferspray an "Ënnerstëtzung vun Noperen" wier de Mann dunn awer "fixéiert a gefesselt" ginn. Direkt duerno hätt de Mann d'Bewosstsinn verluer. De 45 Joer ale Mann a Bulgarien ass nach den nämmlechten Owend am Spidol verstuerwen. An engem Bericht vum "Tagesspiegel" ginn elo schwéier Virwërf géint d'Police erhuewen. Scho wou de Mann oftransportéiert gi wier, wier hein Gehierdoud gewiescht. An der Klinik wier festgestallt ginn, datt dem Mann säi Gehier laang net mat Sauerstoff versuergt gi wier.

Dokteren hätte Buedem am Mond an an der Long vum Patient fonnt. Dem "Tagesspiegel"no hale si et fir méiglech, datt de Mann e puer Minutte laang mam Gesiicht "mat Gewalt" an de Bulli gedréckt ginn ass an datt hien esou de Buedem kéint ageotemt hunn.

Nächst Woch soll d'Läich obduzéiert ginn. D'Police huet sech bis elo nach net zu de Virwërf geäussert.