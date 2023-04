Op d'mannst 56 Zivilisten hunn e Samschdeg hiert d'Liewe verluer, nodeems d'Gewalt tëscht der Arméi an de paramilitäresche Gruppen eskaléiert ass.

Dat mellen e Sonndeg de Moie Medezinner am Land. Den Zentralkommitee vun sudaneseschen Doktere mellt iwwerdeems och "Dosenden Doudeger" op Säite vun der Arméi. Eng 600 Leit wieren iwwerdeems blesséiert ginn.

D'Kämpf waren e Samschdeg de Moien an der sudanesescher Haaptstad Khartum ausgebrach. Drond si Spannungen tëscht dem Militärleader Abdel Fattah al-Burhan an der Nummer 2 am Land, dem paramilitäresche Leader Mohamed Hamdan Daglo. De Sträit geet dorëm, op déi paramilitäresch Rapid Support Forces (RSF) an déi regulär Arméi sollen integréiert ginn. Dëst wier een zentralen Deel am Plang, d'Muecht am Sudan nees un eng zivil Regierung ze iwwerdroen.

Den UN-Generalsekretär António Guterres, den EU-Aussebeoptragte Josep Borrell, esou wéi och den US-Ausseminister Antony Blinken hunn d'Konfliktparteien dozou opgefuerdert, d'Waffe néier ze leeën.

E Méindeg soll den UN-Sécherheetsrot op Nofro vu Groussbritannien iwwer d'Lag am Sudan diskutéieren.