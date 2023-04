De Grënner vun der franséischer Partei Front National ass Medieberichter no wéinst engem medezineschen Noutfall hospitaliséiert ginn.

De 94 Joer ale Mann hätt e Sonndeg de Moien an sengem Haus westlech vu Paräis op eemol iwwert Erschëpfung geklot, esou schreift et de Wochemagasinn "Le Point". E Grond dofir kéinten Häerzproblemer sinn. Dem Noriichtesender BFMTV no schätzen d'Dokteren de Gesondheetszoustand als zimmlech eescht an.