Am Sudan si jo e Samschdeg schwéier Kämpf lassgaangen, dat tëscht Militär a Paramilitär.

Ägypten a Südsudan hunn offréiert am brutale Muechtkampf am Sudan ze vermëttelen. Den ägyptesche President al-Sisi an de Staatschef vum Südsudan Kiir hunn no engem Telefonsgespréich, béid Konfliktparteie gemeinsam zu engem friddlechen Dialog opgeruff.

Am Sudan huet d'Arméi de Mëtteg annoncéiert wëllen e séchere Passage fir humanitär Hëllef ze schafen, esou wéi d'Vereenten Natiounen dat gefuerdert haten. Iwwert dee Wee sollen och blesséiert Persoune kënnen evakuéiert ginn. Dat fir 3 Stonnen. Dee schwéier arméierte paramilitäresche RSF-Grupp huet sech och bereet erkläert esou e séchere Couloir z'assuréieren. Béid Säiten behalen sech awer d'Recht vir, kënnen op Verstéiss ze reagéieren.

Am Sudan si gëschter schwéier Kämpf lassgaangen tëscht Militär a Paramilitär. Dosende Leit sinn dobäi ëm d'Liewe komm. Honnerte goufe blesséiert. Eng 24 Stonnen nom Ufank vun den Ausernanersetzunge schéngt bis ewell keng vu béide Säiten no drun ze sinn d'Kontroll z'iwwerhuelen.

Den UNO-Sécherheetsrot huet all d'Konfliktparteien opgeruff direkt opzehalen ze kämpfen an unzefänken iwwert en Enn vun der Kris ze schwätzen. Donieft misst e sécheren Accès fir humanitär Hëllef geschaaft ginn. Och den UNO-Generalsekretär, den US-Ausseminister Antony Blinken an den EU-Aussebeoptragte Josep Borrell hunn en direkt Enn vun der Gewalt am Sudan gefuerdert.