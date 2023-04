D'Cannabislegaliséierung war een Element vum Koalitiounsaccord an Däitschland. Déi sougenannten Ampelkoalitioun wollt dee Projet u sech séier ëmsetzen...

Cannabis an Däitschland - Eng Korrespondenz vum Claire Schmartz aus Berlin

Dës Woch goufe lo awer mol ofgeschwächten Eckpunkten vun den zoustännege Ministeren presentéiert. Eng Korrespondenz vum Claire Schmartz vu Berlin. Cannabis ass ënner Jugendlechen an Erwuessenen déi beléiftsten illegal Drog an Däitschland. Ronn all 10. Jugendlechen huet se schonn eng Kéier probéiert, bal duebel esou vill wéi nach vrun 10 Joer. Beim Alkohol läit den Taux vill mi héich, bei syntheeteschen Drogen vill mi niddereg (ca 1%). Vrun e puer Deeg gouf de Projet zur geplangter Cannabis-Legaliséierung an Däitschland méi konkret: Geplangt ass engersäits, wéi och zu Lëtzebuerg, mol den Eegenubau z'erlaben: Bis zu 3 Planzen soll een dierfen doheem hunn, de Besëtz vu bis zu 25 Gramm Cannabis soll depenaliséiert ginn.

Nieft dem Eegenubau, ass de Verkaf vu Cannabis a „Veräiner“ nom spueneschen Modell geplangt, bei deenen eng limitéiert Zuel vu Memberen Cannabis ubauen a kafe kënnen. Engersäits kéint Däitschland esou en Drogentourismus wéi zu Amsterdam evitéieren, anerersäits d’Distributioun quantitativ a qualitativ besser kontrolléieren.

De kontrolléierte Verkaf ass als Pilotprojet iwwer 5 Joer a sougenannte "Modellregiounen" geplangt a soll wëssenschaftlech begleet ginn, méi wier den Ament wéinst dem europäesche Kader net dran, sou de Karl Lauterbach.

De Projet vun der Cannabislegaliséierung bleift immens ëmstridden, well et och vill Virurteeler op béiden Säiten gëtt. Kritiker fäerten d'Legaliséierung kéint zu méi engem héijen Konsum féieren, wéi een an Uruguay gesinn huet. Ausserdeem riskéiert de Schwaarzmaart net komplett ze verschwannen, wéi een an Kanada gesäit, wou Cannabis virun 3 Joer legaliséiert gouf. An net ze vergiessen, déi gesondheetlech Konsequenzen vum Konsum. Cannabis gëtt dacks gefëmmt, wat de Risiko fir Häerz-Kreeslaf-Krankheeten klamme léisst, a kann souguer bei Leit mat Pre-Dispositiounen psychesch Krankheeten ausléisen. A grad bei Jonken ënner 20 Joer kann de Cannabiskonsum Auswierkungen op d’Entwécklung vum Gehier hunn.

Fir d’Legaliséierung schwätze par konter den Aspekt vun der Kontroll: dass de Cannabis net mat aneren Substanzen vermëscht gëtt, net ze staark ass oder ee just eng bestëmmt Quantitéit am Mount kafen kann. D’Legaliséierung wier e Schrëtt a Richtung Unerkennung vun enger Realitéit, déi een aus der Kriminaliséierung huelen wéilt.

An engems géing doduerch eng nei Branche opgoen, déi bis zu 1,8 Milliarden d'Joer abréngen kéint. Suen, déi een och a besser Preventiounsprogrammen investéieren kéint. D’Claire Schmartz fir RTL vu Berlin.