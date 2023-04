D'Ëmweltminister vun de G7-Länner hunn elo eng éischte Kéier konkreet Zieler fir den Ausbau vu Wandenergie um oppene Mier festgeluecht.

Bis 2030 sollen eng weider 150 Gigawatt aus Offshore-Wandparke gewonne ginn. Dat ass ëmgerechent d'Leeschtung vun 150 Atom-Zentralen. Ee vun de gréisste Konstrukteure vun esou Wandparken ass déi belsch Firma Jan de Nul.

Jdn Connector / © René Pfeiffer

Aktuell schafft Jan de Nul un der leschter Phase vun engem Wand Park virun der Hollännescher Küst. Den Ament ass een am gaange Kabelen ze leeën, déi de Stroum deen um Mier produzéiert gëtt un d'Festland bréngen. Fir dës Aufgab komme speziell Kabelschëffer an den Asaz. D'Isaac Newton ass esou e Schëff. De Kabel deen hei u Bord opgewéckelt läit gëtt an den nächste Woche virun der Hollännescher Küst installéiert.

Jdn Isaac Newton / © René Pfeiffer

D'Isaac Newton huet de Kabel Enn Februar a Süd Korea gelueden a war elo 45 Deeg ënnerwee. U Bord sinn elo 60 Kilometer Kabel mat engem Duerchmiesser vu 25 Zentimeter an engem Gewiicht vu 4700 Tonnen. Fir dee schonns verluechte Kabel mam neie Kabel ze verbannen, brauch ronn 10 Deeg. Duerno geet et séier... Bannent enger gudder Woch leien di 60 Dausend Meter Kabel um Fong vum Mier.

© JdN Symphony

Zenter genee 10 Joer ass d'Entreprise Jan de Nul elo am Kabel Business aktiv. Weltwäit ginn et just eng 10 grouss Firmen déi esou Off-Shore Wandparke bauen. Den Ament gëtt et eng grouss Demande an deemno vill Opträg.