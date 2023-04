Déi US-amerikanesch Raumfaart-Entreprise Space-X test haut de Mëtteg eiser Zäit eng éischte Kéier hir nei Rakéit.

Dat sougenannte "Starship" ass déi gréissten an déi leeschtungsstäerkste Rakéit, déi jee gebaut gouf, a soll an Zukunft Astronauten op de Mound fléien oder driwwer eraus, heescht et vun der Firma.

Éischt Undriffstester am Februar ware positiv verlaf.

De Vol soll eng 90 Minutten daueren.

D'Rakéit soll wäit iwwer 100 Tonne transportéieren Astronauten op de Mound bréngen a méi spéit bis op de Mars fléie kënnen.