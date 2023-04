E Sträit ëm eng Virfaart ass an der Nuecht vu Freideg op e Samschdeg fir en 18 Joer ale Scooter-Fuerer zu Marseille déidlech ausgaangen.

Deemno soll e 25 Joer alen Autoschauffer un enger Kräizung bal an de Scooter vun der Affer geknuppt sinn. Am Sträit soll den Automobilist de Fuerer fir d'éischt geschloen an dann erstach hunn.

Den Täter huet sech doropshin duerch d'Bascht gemaach, ass kuerz drop awer nees zeréckkomm, fir déi schwéierblesséiert Affer zesumme mat senge Matfuerer an den Auto an duerno virun engem Spidol ofzeleeën, wou den 18 Joer ale Scooter-Fuerer u sengen uerge Blessure gestuerwen ass.

Duerch d'Kameraiwwerwaachung vun der Klinik konnt den Täter ermëttelt a festgeholl ginn.