Lescht Woch hat de Volksfreund iwwert en eventuelle weidere Mëssbrauchsfall am Bistum Tréier bericht, e Méindeg hu sech d'Vertrieder dozou geäussert.

Den Neveu vum verstuerwene Geeschtlechen Edmund Dillinger, bei deem wuel honnerte Fotoen a Videoe vun Affer fonnt goufen, hätt sech am Ufank vun dësem Joer un de Bëschof Stephan Ackermann adresséiert, heescht et an engem Communiqué vum Bistum. Doropshin hätt een déi speziell Kommissioun informéiert, fir esou Fäll opzeschaffen.

Mat mat deenen Elementer, déi elo nach erauskomm wieren, wier kloer, datt et mat dëser Kommissioun eleng net duer geet.

Ënner anerem gëtt en Appell un eventuell Affer gemaach, sech beim Bistum ze mellen. Fir de Rescht wéilt een och mat allen aneren zoustännegen Autoritéiten zesummeschaffen.