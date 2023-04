E Méindegmëtten hu Rettungsekippen ee Mann a Sécherheet bruecht, deen aus nach ongekläerter Ursaach am Waasser gelant war. Och d'Air Rescue war am Asaz.

E Méindeg ass et bei Tréier zu engem gréissere Rettungsasaz komm. Zanter 15 Auer hunn eng Rëtsch Asazkräften bei der "Pfalzeler Brücke" no engem Mann an der Musel gesicht. Ënnert anerem Taucher an de Rettungshelikopter Air Rescue 3 waren am Asaz. De Pilot hat de Mann an der Géigend vun der Bréck entdeckt. De Mann gouf an ee Rettungsboot gezunn an nach op der Plaz vun engem Noutdokter ënnersicht.