An enger Ried, déi sech un d'franséischt Vollek geriicht huet, huet den Emmanuel Macron seng Pensiounsreform géintiwwer de Kritiker a Schutz geholl.

De franséische President huet widderholl, dass dës Reform fir méi Wuelstand wäert suergen. Hien hätt d'Roserei vu sengem Vollek an Uecht geholl, ma se wier awer néideg. Nëmmen esou kéint d'Pensioun vun all Eenzelen an Zukunft garantéiert ginn. "Etappeweis méi ze schaffen, produzéiert méi Wuelstand fir eist ganzt Land", sou de Macron e Méindeg den Owend.

Hie wier awer nach fir en Dialog mat de Gewerkschafte bereet, fir besser Aarbechtskonditiounen ze sichen. "Ech hu proposéiert, vu muer un d'Sozialpartner z'empfänken, dat heescht déijéineg, déi dozou bereet sinn", sou den Emmanuel Macron, "meng Dier wäert op bleiwen".

D'Gewerkschaften haten allerdéngs schonn am Virfeld eng Invitatioun refuséiert an haten op en Neits opgeruff, wärend der Ried vum franséische President ze protestéieren. Zu Paräis an op villen anere Plaze waren d'Mënschen deemno um 20 Auer op d'Strooss gaangen an hunn hirer Roserei Loft gemaach.

E Samschdeg hat de President Macron jo déi ëmstridde Reform a Kraaft gesat an de Pensiounsalter domat vun 62 op 64 Joer erhéicht. Well hien net sécher war, eng Majoritéit am Parlament z'erreechen, hat de Macron op e Verfassungsrecht vum President zeréckgegraff an huet d'Reform per Dekreet duerchgesat. Dëst hätt just nach duerch e Mësstrauensvott am Parlament kënne gestoppt ginn, wat awer knapp gescheitert war.

100 Deeg fir eng besser Amtszäit

Den Emmanuel Macron huet a senger Ried och annoncéiert an den nächsten 100 Deeg sëllegen Initiative wëllen z'ergräifen, déi d'Liewen a Frankräich solle verbesseren. Dozou gehéiert ënner anerem gréng Initiativen an der Industrie, méi Sécherheetsleit um Land, méi Schoulsport souwéi e verstäerkte Kampf géint illegal Immigratioun. Sou wéi hie sech dofir agesat hätt, d'Paräisser Kathedral Notre-Dame bannent fënnef Joer nees opzebauen, wäert hie sech elo ëm d'Natioun këmmeren, sou dem Macron säi Verspriechen. De 14. Juli, um franséischen Nationalfeierdag deemno, wëll hien en éischte Bilan zéien.