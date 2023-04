Am Sträit tëscht béide Länner ginn antëscht nees konkret Menacen ausgeschwat.

Den iranesche President Ebrahim Raisi huet Israel mat der Zerstéierung gedréit. De klengste Schratt vun de Feinde vum Iran géif eng haart Äntwert vun den Truppe mat sech zéien, esou de Raisi op der iranescher Tëlee. Op Israel bezunn, géif ee Feeler d'Zerstéierung vun "Tel Aviv an Haifa" mat sech bréngen, esou de Raisi.

An de leschte Wochen hat sech de Konflikt tëscht béide Länner weider verschäerft. Déi israeelesch Loftwaff hat ëmmer nees Ziler a Syrien bombardéiert. Viséiert ware vum Iran politesch a militäresch supportéiert Gruppéierungen. Dobäi soll dann och en iraneschen Offizéier ëm d'Liewe komm sinn. Zanter Joren ass den Iran dobäi, am Biergerkrichsland Syrien säin Afloss auszebauen. Donieft huet Israel sech och ëmmer nees besuergt iwwert den ëmstriddenen iraneschen Atomprogramm gewisen.

Schonn an der Vergaangenheet haten iranesch Presidenten dem Äerzfeind Israel mat der Zerstéierung gedréit. D'Ried hat de Raisi, deen elo bal zwee Joer am Amt ass, am Kader vum Feierdag vun der islamescher Republik gehalen. Zu Éiere vun den Truppe gouf eng grouss Militärparad organiséiert.