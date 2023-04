Nodeem se an éischter Instanz nach zum Doud verurteelt goufen, huet den ieweschten iranesche Geriichtshaff elo eng manner streng Strof gesprach.

Verhandelt gouf den Doud vun engem Supporter vun der Miliz bei Demonstratiounen am Land. An éischter Instanz ware méi Leit, déi beschëllegt goufen, fir den Doud vum Mann verantwortlech ze sinn, selwer zu Doudesstrofe verurteelt ginn. Dës Strofe fir 14 Männer goufen awer elo vum ieweschte Geriichtshaff revidéiert. Eelef Ugeklote kruten elo laang Prisongsstrofen an dräi Männer goufe begnodegt.

An engem weidere Fall gouf d'Doudesstrof géint den Dokter Hamid Ghare Hassanlu an eng 15 Joer laang Prisongsstrof ëmgewandelt. Seng Fra muss just fënnef Joer an de Prisong. Weider zwou Doudesstrofe géint zwee Männer goufen och geännert.

Am Ufank vum Joer goufe jo zwee Demonstranten higeriicht, wat net nëmmen am Iran fir Entsetze gesuergt huet. Mënscherechtsorganisatiounen haten ënner anerem och d'Geriichtsprozesser kritiséiert.

Ma zanter der Hiriichtung hunn d'Protester am Iran nogelooss. Vill Fraen drécken hire Protest elo doduerch aus, datt si den Zwang, fir e Kappduch un ze dinn, ëffentlech mëssuechten.

D'Protester am Hierscht 2022 haten zu der schwéierster politescher Kris zanter der Grënnung vun der islamescher Republik gefouert. Mënscherechtsorganisatiounen no riskéieren iwwer zwee Dose Leit, fir am Iran zum Doud verurteelt ze ginn. Bis ewell huet d'Land awer just véier Urteeler vollstreckt. Och prominent Juristen am Iran kritiséieren dëst Virgoen.