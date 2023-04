An engem Fitnessstudio zu Duisburg an Däitschland ass et zu enger schwéierer Messerattack komm.

Wéi eng Spriecherin vun der Police géigeniwwer der Noriichtenagence AFP sot, wier ee géint 17.40 Auer en Dënschdeg den Owend déi éischt Noutriff agaangen. No der Attack koume 4 Persoune mat schwéiere Blessuren an d'Spidol. 3 vun hinne schwiewen a Liewensgefor. Den Täter ass den Ament op der Flucht. D'Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet a sicht no Zeien.