A Latäinamerika goufen an de leschte Wochen iwwer 200 Tonnen Drogen am Wäert vu 5,7 Milliarden $ an dausende Waffe saiséiert.

15 Länner waren un dëser internationaler Operatioun a Brasilie, Paraguay an Argentinie bedeelegt. Viséiert waren eng 20 kriminell Organisatiounen.