Grouss Staren, räich Familljen an d'italieenesch Mafia hätten all Konten a Lëtzebuerg - esou d'Kritik vun der EU-Deputéiert Manon Aubry e Mëttwoch.

Am Kader vum Lëtzebuerger Premier senger Visitt am EU-Parlament huet déi lénks Deputéiert Manon Aubry dem Xavier Bettel e "Rätsel" gestallt: "Wat ass d'Gemeinsamkeet tëscht dem Tiger Woods, dem Brad Pitt, der Famill Hermès, dem Shakira, dem Bernard Arnault an der italieenescher Mafia?"

D'Äntwert dorop wier, datt si all "Konten a Lëtzebuerg" hunn, esou d'Kritik vun der Co-Presidentin vun der lénker Fraktioun am EU-Parlament, mat där si op de Ruff vum Grand-Duché als Steieroas an d'Resultater vun de Recherchen am Kader vun der OpenLux-Affär hiweist. Dobäi huet si och op e Gebai verwisen, an deem méi wéi 1.500 Entreprisen hire Sëtz sollen hunn, ouni an de Raimlechkeeten ze schaffen.

Tous ont une passion pour le Luxembourg. Bien qu'ils n'y vivent pas, ils y domicilient leurs sociétés écrans.



Exemple au 6 rue Eugène Ruppert, où 1 810 entreprises arrivent comme par magie à se partager les locaux d'un même petit immeuble, comme révélé par le scandale OpenLux. pic.twitter.com/0HhLHL5uVq — Manon Aubry (@ManonAubryFr) April 19, 2023

Dem Lëtzebuerger Premierminister hunn d'Aussoe vun der EU-Deputéiert awer net gefall , wouduerch hien d'Ried vun der Manon Aubry mat enger vum "aneren Extrem" vun der Marine Le Pen vergläicht. "D'Madamm Aubry huet mir e Rätsel gestallt. D'Rätsel heescht: Wien hält déi selwecht Ried wéi d'Madamm Le Pen? An zanter véier Joer ass et d'Madamm Aubry!"

🔴La réponse magistrale de @Xavier_Bettel, Premier ministre luxembourgeois, à Manon Aubry 👇



« Madame Aubry a attaqué mon pays. J’ai eu le même scénario il y a quelques années mais ça venait de l'autre extrême : madame Le Pen.



Madame @ManonAubryFr m’a demandé une devinette. La… pic.twitter.com/x6rxsFmTVj — L’Europe Ensemble (@Ensemble_UE) April 19, 2023

Doriwwer eraus huet de Lëtzebuerger Premier d'franséisch Politikerin dofir kritiséiert, datt si wärend senger Äntwert op hir Kritik net am Sall war. Wéi franséisch Medie mellen, soll d'EU-Deputéiert erkläert hunn, datt si sech op d'Ofstëmmunge vun hirer Partei um Schluss huet misse preparéieren.

De Premier war e Mëttwoch zu Stroossbuerg, wou hie sech ënnert anerem mat der EU-Parlamentspresidentin Roberta Metsola getraff an eng Ried virun den EU-Deputéierte gehalen huet. Hien huet dobäi iwwert déi gemeinsam Gestioun vun der Covid-Kris, de Klimawandel an de Krich an der Ukrain geschwat. Déi ganz Ried vum Premier kënnt Dir Iech hei ukucken.