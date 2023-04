Besonnesch alarmant si fir d'Klimatologen déi extrem Dréchent an déi héich Presenz vun Zäregasen an der Atmosphär.

An Europa sinn d'Duerchschnëttstemperaturen am Laf vum leschte Joer op nei Héchstwäerter geklommen. Dat geet aus enger neier Analyse vum europäesche Klima-Observatiounsdéngscht "Copernicus" zu Bonn ervir. Den Thermometer wier hei bei eis méi séier geklommen, wéi am Rescht vun der Welt. Den europäesche Kontinent hätt de wäermste Summer erlieft zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen.

Gläichzäiteg sinn och d'Gletscher an den Alpen esou séier geschmolt, wéi sos nach ni, an bei den Deeg mat extremer Hetzt goufen d'lescht Joer nei Héchstwäerter erreecht. Vu Bëschbränn esou vill CO2 fräigesat, wéi zanter 15 Joer net méi.

Am Verglach mat den Temperaturen an der vir-industrieller Zäit ass et haut am Duerchschnëtt 2,2 Grad méi waarm.