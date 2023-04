An der Haaptstad Sanaa goufen e Mëttwoch den Owend Spenden a Form vu Sue verdeelt.

Dobäi koum et zu déidlechem Gedrécks. Schëss an eng Explosioun solle weider dozou bäigedroen hunn, datt sech Panik ënnert de Leit verbreet huet.

Op d'mannst 85 Mënsche sinn den Huthi-Rebellen no ëm d'Liewe komm. Ënnert den Affer wieren och Fraen a Kanner. Iwwerdeems soll et och 322 Blesséierter ginn.

Engem Spriecher vum Inneministère no, deen an der vun Huthie bedriwwener Noriichtenagence Saba zitéiert gouf, hätten eng Rei Händler "willkürlech" an ouni et virdrun ze koordinéieren ugefaangen, Suen ze verdeelen.