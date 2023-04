Nodeems d'Raumfaart-Entreprise SpaceX de Start vun hirer neier Rakéit e Méindeg ofgebrach hat, soll en Donneschdeg den zweete Versuch gestart ginn.

Eigentlech war de Start vun der sougenannte "Starship" scho fir e Méindeg geplangt. Den Testfluch war awer a leschte Minutt wéinst engem technesche Problem beim Drockausgläich ofgesot ginn. Op Twitter hat de SpaceX-Chef Elon Musk geschriwwen, datt e Ventil agefruer wier.

Den zweeten Testfluch war deemno ëm "op d'mannst 48 Stonne" op en Donneschdeg géint 15.28 Auer eiser Zäit verréckelt ginn.

D'"Starship" ass déi gréissten an déi leeschtungsstäerkste Rakéit, déi jee gebaut gouf, a soll an Zukunft Astronauten op de Mound fléien oder driwwer eraus, heescht et vun der Firma. Éischt Undriffstester am Februar ware positiv verlaf. De Vol soll eng 90 Minutten daueren.

D'Rakéit soll wäit iwwer 100 Tonne transportéieren an Astronauten op de Mound bréngen a méi spéit bis op de Mars fléie kënnen.