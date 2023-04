Obwuel sech béid Konfliktparteien e Mëttwoch op eng 24 Stonne laang "Wafferou" gëeenegt hunn, sinn d'Kämpf an der Haaptstad Aenzeien no weidergaangen.

Dausenden Awunner vun der sudanesescher Haaptstad si scho virun de Kämpf an der Stad geflücht. "Zu Khartum ze liewen ass onméiglech, wann dëse Krich net ophält", sot déi 33 Joer al Alawaja al-Tajeb beim Verloosse vun der Stad, an där bis ewell 5 Milliounen Awunner gelieft hunn. Si hätt probéiert, hire Kanner den Ubléck vun de Läichen op de Strooss z'erspueren, ma déi Klengst wiere lo schonn traumatiséiert.

Trotz Accord fir d'paramilitäresch RSF-Miliz an d'sudanesesch Arméi anzeglidderen, liwwere sech d'Unitéite vum Militär an d'RSF-Miliz zanter e Samschdeg Kämpf am nordostafrikanesche Land. D'Situatioun fir d'Zivilisten, déi an hire Wunnenge festsëtzen, gëtt ëmmer méi schlëmm: D'Liewensmëttel-Reserve gi knapp, de Stroum fält ëmmer rëm aus an Drénkwaasser feelt. Schonn en Dënschdeg war d'Aussiicht op eng Evakuéierung vun den Awunner zerstéiert ginn, nodeems eng humanitär Wafferou nëmme Minutten, nodeems se a Kraaft getrueden ass, gebrach gouf.