Déi fräi Zirkulatioun vun Mënschen a Wueren ass essentiel fir de Wuesstem vun der europäesche Ekonomie. Häfe spillen hei eng zentral Roll.

Ma d'Häfe vun der EU geroden zanter Joren ëmmer méi staark an de Fokus vu kriminellen Organisatiounen an Netzwierker. Dat geet aus engem gemeinsame Rapport vun der Europäescher Police-Agence Europol an de Sécherheetskommiteeë vun den Häfe vu Rotterdam, Hamburg/Bremerhaven an Antwerpen ervir.

Nëmmen 2 bis 10 Prozent vun de Container kënne physesch kontrolléiert ginn

Iwwer 90 Millioune Container kommen all Joers an de groussen europäeschen Häfen un. Wärend de Gros vum Handel, deen op dësem Wee ofgewéckelt gëtt, legal ass, ginn d'Häfen allerdéngs och fir den Transport vun illegale Wuere benotzt. Wéinst der enormer Mass u Container kënnen nämlech nëmmen 2 bis 10 Prozent dovunner physesch kontrolléiert ginn.

Bestiechung mat honnertdausenden Euro

Wéi et vun Europol heescht, notze kriminell Netzwierker dee vergläichsweis nidderegen Taux vu Kontrollen an infiltréiere verstäerkt europäesch Häfen. Dofir géife si virun allem mat korrupten Ugestallte vun den Häfen, de Logistik- an de Séifaartsentreprisen zesummeschaffen. Dës géifen hinnen zum Beispill Donnéeën doriwwer liwweren, wéi eng Container am mannste warscheinlech kontrolléiert ginn. Ma och Leit, déi Wueren an d'Container lueden, Chauffere vu Kranen, mat deenen d'Container op d'Schëffer geluede ginn a Polizisten a Sécherheetsbeamte gi vun de kriminelle Bande bestach, woubäi Zommen an Héicht vun e puer Honnertdausend Euro am Spill solle sinn.

Eng Method, déi an der Lescht ëmmer méi dacks fir de Schmuggel vun illegale Wuere genotzt géif, wier dee sougenannten "Pin code fraud". Dës Method notzt de Fait, dass all Container, deen vun enger Firma verschëfft gëtt, mat engem individuelle Code markéiert gëtt. Wann de Container an engem Hafen ukënnt an d'Firma bezuelt gouf, schalt si de Code fräi an de Container dierf den Hafe verloossen.

Krimineller notzen déi Demarche aus, andeems si Mataarbechter vu Logistik-Firme bestiechen, fir dass dës hinnen den Identifikatiounscode vum Container, an deem hir Droge verstoppt si, ginn. Mat dësem kënne si de Container an den Hafe siche goen an hir Droge baussent dem Hafen auslueden.

Fir d'éischte Kéier war der hollännescher Police dës Method 2018 am Hafe vu Rotterdam opgefall. Europol schätzt, dass mat Hëllef vun dëser Method zanterdeem iwwer 200 Tonne Kokain iwwer d'Häfe vu Rotterdam an Antwerpen an d'EU geschmuggelt goufen.

Wéi géint de Schmuggel virgoen?

Europol huet sech am Rapport och mat der Fro auserneegesat, wat ee géint de Schmuggel vun illegale Wuere maache kann. E wichtege Schratt, wier et sensibel Donnéeën, wéi Identifikatiounscoden nëmmen nach un en absolutte Minimum vu Leit erauszeginn an an Datebanke festzehalen, wien, zu wéi engem Zäitpunkt Zougang zu sensibelen Donnéeën huet. Op dës Manéier kéinten Onreegelméissegkeete méi séier festgestallt, an organiséierte Schmuggel éischter entdeckt ginn.

Ma wann d'Sécherheetsmesuren an de groussen Häfe méi streng géifen, kéint dat dozou féieren, dass kriminell Netzwierker hir Aktivitéiten op méi kleng Häfe verleeën. Fir effektiv géint Schmuggel virzegoen, bräicht et deemno en europawäit gemeinsaamt Sécherheetskonzept fir Häfen an eng gutt Kooperatioun tëscht de Bedreiwer vun den Häfen, der Police an de Parqueten vun deene verschiddene Länner an de private Firmen aus dem Secteur.