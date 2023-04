Am sougenannte "Fernverkehr" soll den Trafic eréischt no eng Auer de Mëtteg nees ulafen.

E Freideg de Moien huet an Däitschland ee landeswäite Streik ugefaangen. De Warn-Streik vun der Eisebunns- a Verkéiersgewerkschaft (EVG) solle sech iwwer aacht Stonnen zéien an ëm 11 Auer op een Enn goen. Bis dohi géif der Gewerkschaft no "keen eenzegen Zuch fueren."

Zanter 3 Auer e Freideg de Moien hätten d'Mataarbechter vun der Bunn hier Aarbecht néiergeluecht. Et ass schonn deen zweete landeswäite Streik bannent véier Wochen. Schonn Enn Mäerz haten eng 350.000 Mataarbechter am Verkéierssecteur hir Aarbecht néiergeluecht. Mam neie Streik wëll d'Gewerkschaft EVG den Drock erhéijen, esou datt "endlech verwandlungsfäeg Offeren op den Dësch kommen".

An et gëtt och op fënnef Fluchhäfe gestreikt: Köln-Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart a Karlsruhe/Baden-Baden.

Hannergrond vum Streik sinn Diskussiounen iwwer besser Aarbechtskonditiounen an d’Bezuele vun Nuets- a Feierdagsstonnen.