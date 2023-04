Dat war de Constat vum NATO-Generalsekretär op der US-Base Ramstein, wou op Invitatioun vum US-Verdeedegungsminister d'Kontakt Grupp zesummekoum.

NATO Kontakt Grupp zu Ramstein / Reportage Claude Zeimetz

Op der amerikanescher Airbase Ramstein a Rheinland-Pfalz sinn e Freideg op en Neits op Invitatioun vum amerikanesche Verdeedegungsminister Lloyd Austin Vertrieder vun der sougenannter "Ukrain Kontakt Grupp" beieneen. Lëtzebuerg ass duerch de Verdeedegungsminister François Bausch vertrueden. D'Erwaardunge leie kloer op der laangfristeger Ënnerstëtzung fir d'Ukrain am antëscht zweete Joer vum russeschen Ugrëffskrich.

An déi Erwaardunge wollt den amerikaneschen Defenseminister och direkt fir den Optakt vum Treffen adresséieren. D'Ukrain Kontakt Grupp wier sou "gëeent a global wéi ni", huet de Lloyd Austin betount. Eleng d'USA hätten zanter dem Ufank vum Krich Enn Februar zejoert Waffen am Wäert vun ëmgerechent knapp 32 Milliounen Euro geliwwert. D'Beméiunge vun den Alliéierte géifen e groussen Ënnerscheed um Terrain maachen an däitlech maachen, wéi vill sech de Kreml verkalkuléiert hätt, betounen d'USA.

Waffeliwwerung an en Eropschrauwe vun der Waffeproduktioun virun allem en Vue vun der geplangter ukrainescher Fréijoersoffensive sinn och an den Ae vun der däitscher Sécherheetsexpertin Claudia Major dat, op wat et den Ament ukënnt. Si war de Moien am Morgenmagazin um ZDF

"Elo steet dës Fréijoersoffensive un. An déi wäert decisiv sinn. Net nëmme fir weider Territoiren ze befreien, mä virun allem och fir d’Ënnerstëtzung vum Westen. Dat heescht, wann d’Offensiv geléngt a wann d’Ukrain weise kann, datt si Gebitt befreie kann, da kann een och eise westleche Länner besser erklären, firwat sech dës deier Ënnerstëtzung rentéiert."

Fir d'Expertin géif den Ament vun allem méi gebraucht. An dat laangfristeg a systematesch. Tatsaach ass, den Ament verbraucht d'Ukrain am festgefuerene Konflikt méi Waffen um Terrain, wéi de Westen produzéiere kann. Mëttel- bis laangfristeg missten d'Waffeproduktiounen deemno eropgeschrauft ginn. An an engems garantéiert sinn, datt d'Waffen, déi geliwwert ginn, anstänneg funktionéieren. Den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg huet an deem Kontext vun engem "Ofnotzungskrich" geschwat, deen zu engem "Logistikkrich" géif ginn an hien huet sech och fir weider Gespréicher iwwer méiglech Kampfjet-Liwwerungen un d'Ukrain tëscht den NATO-Partner ausgeschwat. Modern Kampfjetten a Laangstreckewaffe goufen an de leschte Méint jo ëmmer rëm vu Kiew gefuerdert, mä d'Alliéiert di sech fir den Ament nach schwéier. En NATO-Bäitrëtt vun der Ukrain a Krichszäite schléisst de Generalsekretär weider aus. Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj ass awer op den NATO-Sommet a Litauen am Juli invitéiert.

Zil vun der Ukrain Kontakt Grupp ass et, fir déi militäresch Ënnerstëtzung fir Kiew besser ze koordinéieren.