Well dat osteuropäescht Land am Sträit ëm seng Justizreform deelweis agelenkt huet, muss et nëmmen nach hallef sou vill Strof wéi bis ewell bezuelen.

Wéinst der kontroverser Justizreform muss Polen elo manner Strof bezuelen, wéi bis ewell. Den Europäesche Geriichtshaff hei um Kierchbierg huet um Freideg de Montant, deen all Dag bezuelt gëtt vun enger Millioun op 500.000 Euro erofgesat. Dat well Polen de Konditioune schonn e gutt Stéck entgéint komm wier. Polen war 2021 vum Europäesche Geriichtshaff verurteelt ginn, well den EU-Memberstaat eng Reform ëmgesat huet, déi net am Aklang mat den EU-Reegelen iwwert d'Onofhängegkeet an d'Onparteilechkeet vun der Justiz war.