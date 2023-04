Den US-President Joe Biden huet d'Decisioun begréisst. Hie géif sech weider géint d'Attacken op d'Gesondheet vun de Fraen asetzen.

An den USA bleift den Accès op d'Pëll fir den Avortement Mifepriston - zu Lëtzebuerg ënnert dem Numm Mifegyne bekannt - op d'mannst kuerzfristeg garantéiert.

Den Ieweschte Geriichtshaff zu Washington huet seng Decisioun iwwer dat Präparat bis op d'Enn vun der Prozedur vum Recours verréckelt. Bis dohi bleift d'Ofdreiwungspëll accessibel.

Zwee konservativ Riichter hunn eng aner Meenung vertratt.

Zejoert hat de Supreme Court dat landeswäit Recht op Ofdreiwung gekippt, dat an den USA 50 Joer laang gegollt huet an dat Ëmfroen no vun der Majoritéit vun der Populatioun ënnerstëtzt gëtt.