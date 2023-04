Spuenien entaméiert dann och en Asaz, fir Europäer aus dem Sudan ze rapatriéieren, wou jo virun enger Woch e brutale Muechtkampf ugefaangen hat.

An de Medien heescht et, Spuenien géif zwee Transportfligere vun der Loftwaff an Afrika schécken, fir seng Staatsbierger a weider Europäer a Latäinamerikaner aus dem Sudan a Sécherheet ze bréngen. Ee vun de Militärtransporter vum Typ A400M soll schonn zu Dschibuti gelant sinn. Eng drëtt Maschinn stéing a Spuenien bereet, ewéi eng staatlech Chaîne mellt.

Bei enger Visitt zu Berlin e Freideg sot de spueneschen Ausseminister just, dass Militärfligeren alertéiert wären, fir esou séier ewéi méiglech an déi sudanesesch Haaptstad Khartum ze fléien, fir mat der Evakuéierung unzefänken. Dofir misst d'Sécherheetslag dat awer zouloossen.

Och déi däitsch Bundeswehr preparéiert en Asaz, fir Staatsbierger ze retten.

Allerdéngs kämpfen d'Truppen vun den zwee Genereel, déi d'Muecht am Sudan allebéid wëllen, quasi ronderëm d'Auer. Wafferouen ginn ëmmer nees ënnerbrach.