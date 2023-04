Am Oktober 2021 hat den Alec Baldwin bei den Dréiaarbechte fir de Film "Rust" ongewollt eng Kamerafra erschoss.

D'Uklo géint den US-amerikanesche Schauspiller Alec Baldwin no engem déidleche Schoss op eng Kamerafra bei Dréiaarbechte goufen offiziell fale gelooss.

De Parquet huet eng entspriechend Erklärung beim zoustännege Geriicht zu Sante Fe am Bundesstaat New Mexico agereecht. An de leschten Deeg wären nei Fakten opgedaucht. Elo wäre weider Analysen néideg.

D'Procureuren hunn allerdéngs annoncéiert, weider am Fall ze enquêtéieren. Eng weider Plainte géint den Hollywoodstar wär deemno méiglech.

De Baldwin war wéinst Homicide involontaire ugeklot ginn. Bei engem Tournage fir e Western hat hien eng Kamerafra mat engem Revolver erschoss. Firwat dee Colt mat richteger Munitioun geluede war, ass bis ewell nach onkloer.