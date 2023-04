D'Gewerkschaft Verdi huet fir e Warnstreik opgeruff.

D'Loftsécherheetspersonal, d'Leit, déi d'Passagéier kontrolléieren an déi d'Personal an d'Wuer kontrolléieren, leeën hir Aarbecht e Méindeg de Moien um 3.30 Auer an der Nuecht nidder an dat bis Hallefnuecht.