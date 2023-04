Esou ass ënner anerem d'Haaptstad Khartum e Samschdeg de Moie bombardéiert ginn. D'Reporter vun der DPA op der Plaz hunn dann och vu "Schëss" geschwat.

D'Wafferou, iwwert déi d'Konfliktparteie sech e Freideg wéinst de Feierlechkeeten um Enn vum Ramadan eens gi sinn, wier an der Nuecht gréisstendeels agehale ginn.

Zanter enger Woch kämpft d'sudanesesch Arméi géint déi paramilitäresch Grupp "Rapid Support Forces". Der WHO no sinn op d'mannst 413 Mënschen ëm d'Liewe komm an 3.500 blesséiert ginn. Länner wéi Däitschland, d'USA, Groussbritannien a Spuenien probéieren, hir Staatsbierger z'evakuéieren, a schaffen op diplomateschem Niveau fir eng belaaschtbar Wafferou.