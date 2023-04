Bei engem Feier an engem italieenesche Restaurant am Zentrum vu Madrid sinn e Freideg den Owend zwou Persoune gestuerwen an der zwielef blesséiert ginn.

Ursaach vum Feier soll wuel eng flambéiert Pizza gewiescht sinn, déi d'Dekoratioun a Brand gestach huet, dat hunn d'Autoritéiten e Samschdeg matgedeelt. Sechs Blesséierter sinn den Informatioune vum Rettungsdéngscht no an engem eeschten Zoustand a mussen a Klinicke behandelt ginn. D'Police enquêtéiert. Aenzeien no soll de Serveur de Plat als leschte Schlëff um Teller flambéiert hunn. D'Flame wieren dunn allerdéngs op d'Plastikplanzen iwwergaangen, mat deenen de Plaffong an d'Saile vum Restaurant dekoréiert waren. "Bannent e puer Sekonnen huet alles gebrannt", sou eng Persoun aus dem Restaurant der Zeitung "El Pais" géintiwwer. Dem Buergermeeschter vu Madrid no handelt et sech bei den Doudegen ëm e Mataarbechter aus dem Restaurant an e Gaascht. Wéi et zum Feier komm ass, ware knapp 30 Gäscht a Mataarbechter am Restaurant. D'Pompjeeë ware séier op der Plaz, well se just 400 Meter ewech vum Restaurant hir Kasär hunn. D'Hallschent vun de Pompjeeë wier direkt zu Fouss op d'Plaz gelaf, sou de Spriecher vun de Pompjeeën.