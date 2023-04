Am Norde vu Frankräich ass ee Gefier wärend engem internationalen Draache-Festival an e Grupp vu Leit gerannt an huet 10 Mënsche blesséiert.

Éischten Erkenntnisser no hat eng eeler Persoun d'Kontroll iwwer hiert Gefier verluer a war mat niddreger Vitess an e Grupp vu Leit gerannt. D'Rettungsekippen hu matgedeelt, datt beim Accident véier Fraen uerg blesséiert gi sinn. Sechs Persoune si mat liichte Blessuren dovu komm, donieft stoung ee Kand ënner Schock. Den Draache-Festival zu Berck-sur-Mer zitt all Joer honnertdausende Visiteuren aus der ganzer Welt un.