Déi lescht Méint hat et sëllege Warnstreiker an zéi Negociatioune ginn.

D'Paie vun de Beamtinnen a Beamten vu Bund a Gemenge gi vu 2024 un däitlech erop.

Deel vum Pak, deen och d'Gewerkschaften no der véierter Verhandlungsronn gelueft hunn, ass en Inflatiounsausgläich vun 3.000 Euro. Dee gëtt vu Juni un a bis de Februar 2024 an Tranchen ausbezuelt. Weider kréien d'Leit vu Mäerz 2020 un e Plus vun 200 Euro op hir Paie an dono eng weider Hausse vu 5,5 Prozent, déi awer och op d'mannst 340 Euro ausmaache muss.

Betraff si ronn zwou an eng hallef Milliounen Leit. Déi däitsch Stied a Gemenge rechnen domadder, datt eleng hir Ausgaben ëm 17 Milliarden Euro wäerten eropgoen.

Duerch dës Eenegung wäert et dann och an den nächste Wochen a Méint net méi zu Streike kommen.