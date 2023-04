Zanter zwou Woche kämpfen zwou Parteie ëm d'Herrschaft am Sudan.

Op Uerder vum US-President Joe Biden sinn manner ewéi honnert Leit ausgeflu ginn, dorënner och Diplomaten aus anere Länner. E Vertrieder vum Militär huet gesot, ronn 100 Zaldote vun der Spezialunitéit wären un der Evakuéierung bedeelegt gewiescht. D'Aktioun op der Plaz hätt manner ewéi eng Stonn gedauert. D'US-amerikanesch Ambassade zu Khartum gouf zougemaach.

Och Saudi-Arabien huet knapps 160 Staatsbierger a Leit mat aneren Nationalitéiten a Sécherheet bruecht. Jordanien wär mat enger Missioun am Gaangen.

An Däitschland wär eng Krisecellule mat der Ausseministesch Baerbock an dem Defenseminister Pistorius beieneen, fir iwwer d'Situatioun am Sudan ze beroden. Iwwer eng méiglech kuerzfristeg Evakuéierungsaktioun fir eng gutt honnert däitsch Staatsbierger am Sudan gouf et nach keng Annoncen.