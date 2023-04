De wéinst Korruptioun beschëllegte fréiere President Alejandro Toledo ass e Sonndeg vu Los Angeles an d'peruanesch Haaptstad Lima geflu ginn.

De 77 Joer ale Politiker, deem am Peru Korruptioun a Blanchiment reprochéiert gëtt, hat sech e Freideg virun engem Geriicht zu San José presentéiert, wou hie vu Poliziste vum zoustännegen US Marshals Service festgeholl gouf.

Den Alejandro Toledo, dee vun 2001 bis 2006 President vum Peru war, huet an de leschte Joren an den USA gelieft. Den Ermëttler no soll den Toledo am Géigenzuch fir ëffentlech Bauopträg e puer Milliounen Dollar vun der Baufirma Odebrecht kritt hunn. De fréiere President weist awer all Reprochë vu sech.

Schonn 2018 hat Peru d'Ausliwwerung vum Ex-President bei den USA ugefrot. Am Juli 2019 gouf den Toledo doropshin a Kalifornien festgeholl an d'Joer drop ënner Hausarrest gestallt. Wärenddeem huet de Politiker sëllege Rechtsmëttel géint seng Ausliwwerung ageluecht. En Dënschdeg gouf déi lescht Demande awer vun engem US-Geriicht refuséiert.

D'brasilianesch Odebrecht-Entreprise steet am Fokus vun engem wäitreechende Korruptiounsskandal, dee sëllege latäinamerikanesch Staate betrëfft. A verschidde Länner hunn d'Korruptiounsfäll vun Odebrecht politesch Krisen ausgeléist.