A ganz Rheinland-Pfalz solle Kameraen opgestallt ginn, fir ze verhënneren, dass Automobilisten hiren Handy wärend dem Autofuere benotzen.

Bei engem Pilotprojet op zwou Plazen zu Tréier an zu Mainz goufen et doduerch just nach hallef esou vill Verstéiss géint de Code de la Route mam Handy. De System, deen an Holland entwéckelt gouf, erkennt an engem Livestream, wann en Autos- oder Camionschauffer e Smartphone oder Tablet am Grapp huet. Deen Ament mécht en dann automatesch eng Foto. Dës Fotoe ginn duerno vu Polizisten ausgewäert. Nach dëst Joer soll dat entspriechend Gesetz a Rheinland-Pfalz geännert ginn, fir de legale Kader ze schafen, dass de System iwwerall ka genotzt ginn. Zejoert goufen et eng 1.000 Accidenter, déi op Oflenkung um Steier zeréckzeféiere sinn.