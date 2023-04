Dem leschte Bilan vun der Police no sinn op d'mannst 58 Unhänger vun enger chrëschtlecher Sekt a Kenia ëm d'Liewe komm.

Viru ronn annerhallef Wochen haten d'Autoritéiten an der kenianescher Stad Malindi den Hiweis kritt, datt sech d'Unhänger vun engem Paschtouer an engem Bësch zu Doud géifen héngeren, an der Hoffnung, "Jesus ze begéinen". Tatsächlech huet d'Police den nächsten Dag 15 Leit fonnt, déi an enger ofgeleeëner Siidlung um Verhongere waren. Sechs vun hinne waren an engem kriteschen Zoustand a véier konnten trotz Hëllef net néi gerett ginn, heescht et vun den Autoritéiten.

No weideren Tipps huet d'Police dunn ugefaangen, de Bësch no Massegriewer ze duerchsichen. E Sonndeg sinn nach emol eelef Läiche fonnt ginn. De Bilan klëmmt domat op insgesamt 58 Doudesaffer. Forensiker a Secouriste siche weiderhin no Iwwerliewenden.

De Paschtouer, deen d'Sekt ugefouert huet an deem och de Bësch gehéiere soll, gouf festgeholl. Zanter vergaangenem Méindeg sëtzt hien an Untersuchungshaft. De kenianesche President William Ruto huet annoncéiert, méi haart géint "inakzeptabel" reliéis Organisatioune virzegoen.