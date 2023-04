De belsche Premier huet e Méindeg zu Ostende 8 Länner mat Connectiounen zur Nordsee empfaangen. Dorënner Lëtzebuerg.

D‘Zil: e staarkt Signal un d‘Industrie vun der Offshore-Wandkraaft schécken. Do, wou de Moler James Ensor an de Sänger Arno gebuer goufen, huet de belsche Premier Alexander De Croo e Méindeg 8 Staats- a Regierungscheffen a Begleedung vun hirem Energieminister getraff. Mat dobäi waren och de Xavier Bettel an de Claude Turmes. Groussbritannien war op Minister-Niveau mam Graham Stuart, hirem Energieminister, vertrueden. De Premier Rishi Sunak konnt net un der Rees deelhuelen. D‘Staats- a Regierungscheffen aus ënner anerem Frankräich, Däitschland, Holland oder Norwegen wëllen d‘Nordsee zum "gréngen Energie-Kraaftwierk" vun Europa maachen. Geplangt ass d'Produktioun an den Transport vun 300 Gigawatt Stroum (GW) d'Joer vun 2050 un.

Elo oder ni: Aus 4 gi 9 Natiounen

Dänemark hat den éischten "North Sea Summit" am Mee 2022 zu Esbjerg organiséiert – invitéiert waren awer just 3 weider Länner: Däitschland, Holland an d'Belsch.

E Joer méi spéit huet d‘Landschaft sech verännert. De Krich an der Ukrain zwéngt Europa seng Energie-Ofhängegkeet ze minimaliséieren: déi zouhuelend global Erwiermung erzwéngt e méi séieren Ausstig aus de fossille Brennstoffer.

De Plang vun den USA am Wäert vun 370 Milliarden Dollar zur ëffentlecher Ënnerstëtzung vu gréngen Energië stellt d‘Kompetitivitéit vun der europäescher Industrie a Fro: "Mir mussen immens oppassen," esou och den Premier Xavier Bettel. "Soss riskéiere mer, datt d‘Energiepräisser an Europa méi ewéi duebel esou deier sinn ewéi an den USA. Mir hunn och haut nach eng Kéier ënnerstrach, datt de sougenannte “level playing field“ muss respektéiert ginn.“

An Europa géif genau esou vill ewéi an den USA investéiert ginn, preziséiert den Energieminister Claude Turmes: "Eise Problem ass, datt mer heiansdo ze vill Bürokratie hunn. Mir musse méi séier schaffen. Alles, wat déi Staatsbäihëllefe sinn, si mir an Europa méi bürokratesch ewéi an den USA an dorunner musse mer als nächst schaffen.“

Bis 2050 gëtt en equivalent vun 300 Atomreaktere installéiert

Einfach gréng Energie soll an Zukunft aus dem Norde vun Europa kommen. An der Belsch gëtt et aktuell ee fäerdegen Offshore-Wandpark mat enger Produktiounscapacitéit vun 2,2 Gigawattstonnen (GW) d‘Joer. Der Leeschtung vun 2 Atomreakteren. D‘lescht Joer huet dëse Wandpark 8 Prozent vum Stroumverbrauch vum Land couvréiert.

De Problem: Dës gréng Energie variéiert: Ouni Wand keng Stroumproduktioun. D‘Léisung: Et schléisst ee sech mam Stroumnetz un d‘Wandenergieanlage vun den Nopeschlänner un. Vun Irland, iwwer Holland, bis an d‘baltesch Länner: "Mir wäerten an der Nordsee och grouss Quantitéite vu gréngem Waasserstoff hierstellen. Dee gëtt an ale Gasfelder stockéiert a gëtt genotzt, fir Gasturbinnen unzedreiwen, sollten d‘Wandrieder da mol eng Kéier net dréinen“, esou de Lëtzebuerger Energieminister.

D‘Zil vun der Belsch ass et en zweete Wandpark ze bauen. Bis 2050 soll sech d‘Offshore-Wandkraaft-Capacitéit vervéierfachen. Dobäi ass d‘Küst vun der Belsch just 67 Kilometer laang. Ma et mécht een eppes dorausser, erkläert de belsche Regierungschef Alexander de Croo: "D‘Belsch war schonn ëmmer e Virreider an der Offshore-Wandenergie. Virun iwwer 20 Joer ware mir ënnert den éischte Länner, déi massiv an d‘Wandkraaft um Mier gesat hunn. Elo gehéiere mir zu de Leader um Marché.“

Trotz Fokus op d‘Atomenergie wëll Frankräich bis 2050 eng 50 Wandparke ronderëm d‘Küste bauen. Bis 2050 sollen an de verschiddene Länner un der Nordsee iwwer 300GW u Wandrieder installéiert ginn: wat 300 Atomreakteren entsprécht, déi matenee verbonne musse ginn.

Ass de Nordsee-Stroum sécher?

D’Fro, déi awer nach opstoe bléift, ass déi vun der Sécherheet vum Reseau, besonnesch no de rezenten Attacken op d’Nord Stream-Pipelines an de russesche Spionage-Aktiounen am nordesche Mier, déi virun Deeg bekannt goufen. De Fokus: Potentiell Sabotage-Aktiounen um Europäesche Wand a Gas-Reseau.

Lëtzebuerg profitéiert vum Ausbau

Och Lëtzebuerg wäert vum Ausbau an der Nordsee profitéieren. Eng Rei Lëtzebuerger Entreprisë si beim Opbau vum Reseau, respektiv dem Verleeë vum de Kabelen, bedeelegt. A Lëtzebuerg importéiert ronn 80% vu sengem Stroum.

Lëtzebuerg bezitt säi Stroum gréisstendeels aus Däitschland (69,9 Prozent am Joer 2020) – ma och aus Frankräich (22,5 Prozent) an der Belsch (7,6 Prozent).

Bis 2026 well d‘Belsch déi éischt kënschtlech “Energie-Insel“ vun der Welt bauen. Eng Innovatioun, déi et erméigleche soll, d‘Stroumnetzer vun den Nopeschlänner besser ze verbannen. Awer och de Stroum vun de belsche Wandenergieanlagen aus der Nordsee besser ze notzen.