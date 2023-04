Fir dës Joreszäit sinn Temperaturen ëm 40 Grad och fir Spuenien éischter eng Ausnam. Ma dat erwaart d'Land lo Enn Abrëll.

Dës ongewéinlech gliddeg an dréche Loftstréim kommen aus Afrika, dat huet de spuenesche meteorologesche Service Aemet Uganks der Woch gemellt. Um Dënschdeg schonn huet et ugefaange méi warm ze ginn a groussen Deeler vu Spuenien, e Mëttwoch da sollen 30 Grad depasséiert ginn. "Summerlech Wäerter" vu bis zu 35 Grad sinn deemno an Andalusien am Süden an a südëstleche Regiounen ëm Valencia a Murcia méiglech.

En Donneschdeg an e Freideg sollen d'Temperaturen dann an der ganzer südlecher Hallschent vum Land souwéi am Ebro-Dall am Nordoste an d'Luucht goen. Am Guadalquivir-Dall, dem Häerz vun Andalusien, soll den Thermometer souguer bis op 40 Grad klammen.

Dës aussergewéinlech Hëtztwell am Abrëll ass, nieft der katastrophaler Drécheperiod am Land, e weidert Unzeeche fir déi beschleunegt Äerderwiermung. Déi erwaarten Temperature sinn dem Wiederdéngscht no "6 bis 10 Grad Celsius" méi héich wéi am normale Saison-Duerchschnëtt. A munche Géigende leien d'Wäerter souguer "15 bis 20 Grad" méi héich wéi et fir Enn Abrëll normal ass.

Dës Hëtztwell erreecht Spuenien dann och no engem esou schonn ongewéinlech waarmen an dréchenen Februar a Spuenien. A Katalonien an och an Andalusien ass d'Dréchent extrem, ganz Spuenien huet mat Waassermanktem ze kämpfen, och déi op den Export ausgeriichte Landwirtschaft am Süde wéi d'Regioun Murcia.