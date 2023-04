Ënnert der Mediatioun vun den USA ass en Dënschdeg eng nei Waffepaus tëscht de Konfliktparteien am Sudan a Kraaft getrueden.

No "intensive Verhandlungen", wéi den US-Ausseminister Antony Blinken beschreift, hu sech déi sudanesesch Arméi an d'paramilitäresch RSF-Miliz op eng dräi Deeg laang landeswäit Wafferou vu Mëtternuecht u gëeenegt. Souwuel d'Arméi wéi och d'RSF-Miliz hunn hiren Accord confirméiert.

D'Wafferou ziilt an éischter Linn drop of, humanitär Couloire fir d’Populatioun ze schafen. Méi wéi 400 Leit sinn an de éischten zwou Woche schonns ëmkomm a bal 4.000 goufen der blesséiert. Déi medezinesch Versuergung am Land kann iwwerdeem kaum nach assuréiert ginn. Dernieft feelt et u propperem Waasser, Liewensmëttel a Stroum.

Den Antony Blinken huet béid Parteien dozou opgeruff, d'Feierpaus an dësem Zäitraum "direkt a komplett" anzehalen. Donieft setze sech d'USA fir "en dauerhaft Enn vun de Kämpf" an. An deem Sënn wäert Washington sech mat "regionalen an internationale Partner" souwéi ziville Vertrieder am Sudan ofstëmmen, fir d'Grënnung vun engem Comité fir Verhandlunge fir en Enn vun der Gewalt z'ënnerstëtzen. Grondsätzlech wier d'Zil, datt erëm eng zivil Regierung am nordostafrikanesche Land d'Muecht iwwerhëlt, wéi den Joe Biden betount.