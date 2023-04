No enger Policekontroll vum Bus, mat deem déi arméiert Männer ënnerwee waren, wiere si e Méindeg "leider vu Membere vun der Bevëlkerung gelyncht ginn".

Wéi d'haitianesch Police matdeelt, goufe méi wéi eng Dose presuméiert Bandememberen zu Port-au-Prince an Haiti gestengegt oder lieweg verbrannt. D'Vereenten Natioune warnen, datt d'Sécherheetssituatioun an der Haaptstad ëmmer méi engem Krichsland gläiche géing.

Bei der Kontroll vum Mini-Bus wieren "Waffen an anert Ekipement" fonnt ginn, mellt d'Police weider. Ma wéi vill Mënsche genee ëm d'Liewe komm sinn a wéi d'Beamten d'Opsiicht iwwer déi Verdächteg verluer hunn, gouf net genannt. D'Männer wieren der Police no vun de Bewunner aus dem Quartier "Canapé Vert" ëmbruecht ginn.

D'Gewalt soll Aenzeien no scho viru Sonnenopgang ugefaangen hunn, wéi Bandemembere an eng Rei Wunnquartieren agedrongen, an Haiser agebrach sinn an Awunner attackéiert hunn. Journaliste vun der Noriichtenagence AFP hu vu Famillje gemellt, déi aus de betraffene Quartiere geflücht sinn.

D'Vereenten Natiounen hunn iwwerdeem e Rapport publizéiert, deen d'Hausse u Morden an d'Entféierungen an Haiti ervirhieft. Deemno konkurréieren arméiert Banden weiderhin dorëm, "hir territorial Kontroll am Groussraum Port-au-Prince auszebreeden".