En Dënschdeg huet den demokratesche President dat annoncéiert, mat deem Experte scho méi laang gerechent haten: 2024 wëll hien et nach emol wëssen.

Den aktuellen US-President an Demokrat huet en Dënschdeg matgedeelt, datt hie fir en zweet Mandat fir no 2024 untrëtt. "All Generatioun huet e Moment wou se muss d’Demokratie a fundamental Rechter verdeedegen an ech mengen, et ass un eis", esou den Joe Biden, deen am November 81. Joer kritt.

An engem Video, deen den US-President en Dënschdeg publizéiert huet, huet hie gesot, hie bräicht méi Zäit, fir dem Land seng Spléckung ze heelen. "Wou ech viru véier Joer Presidentschaftskandidat gi sinn, sot ech, mir wieren an engem Kampf ëm d'Séil vun Amerika. Mir sinn et ëmmer nach." Et wier elo net d'Zäit, nozeginn. "Dowéinst trieden ech nach emol un."

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

D'Presidentschaftswalen 2024 kéinten eng Reprise vun 2020 ginn, wa sech den Joe Biden an den Donald Trump nees géintiwwerstoe géifen. Den Joe Biden trëtt mat mat relativ nidderege Beléiftheetswäerter un a gesäit sech och wéinst sengem Alter ëmmer nees der Kritik ausgesat. Hien ass bis elo deen eelsten US-President am Amt.