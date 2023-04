E klengt Meedchen, dat nëmmen e puer Stonne virdrun als vermësst gemellt gi war, gouf en Dënschdeg dout an engem Appartement zu Rambersvilles fonnt.

Wéi et an de franséische Medien heescht, wier d'Läich vum Meedchen an enger Poubellestut fonnt ginn. Eng ganz Partie Unitéite vun der Police wier mat den Ermëttlungen op der Plaz amgaangen. Éischten Informatioune no, géif e Jugendleche vu 16 Joer am Zesummenhang mat der Dot an Untersuchungshaft sëtzen.

