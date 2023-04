Dem UNO-Spezialbeoptraagte Volker Perthes no géing keng Partei am Moment wierklech Bereetschaft fir seriö Verhandlungen iwwert en Enn vum Konflikt weisen.

Bei enger Drénglechkeetssëtzung vum UNO-Sécherheetsrot zu New York huet de Perthes iwwerdeems och confirméiert, datt d'Wafferou, déi eigentlech iwwer 3 Deeg goe sollt, nëmmen deels agehale gëtt. An der Haaptstad Khartum hätte sech d'Kämpf tëscht der sudanesescher Arméi an der RSF-Miliz souguer intensivéiert a béid Säite géinge wéineg Rücksicht op Zivilisten huelen. Och Wunnquartieren, Spideeler a Rettungsgefierer géinge beschoss ginn.

D'Weltgesondheetsorganisatioun konnt iwwerdeems confirméieren, dass Zaldoten e medezinesche Labo ënner hir Kontroll bruecht hätten, wou Cholera- a Polio-Viren gelagert sinn, an huet appelléiert, déi Ariichtung net futti ze maachen, dat kéint soss fatal Konsequenzen hunn.