Wéi Medie mellen, läit den tierkesche President Erdogan an der Klinik. Wéi säin Zoustand genee ass, ass net gewosst, ma d'Famill soll geruff gi sinn.

Den tierkesche President hat schonn en Dënschdeg ee Liveinterview op der Télé ofgebrach. Hien hat dat mat Problemer mam Mo begrënnt an hat dono eng Rëtsch Walkampfoptrëtter ofgesot. Am Fong hat hie geplangt, en Donneschdeg rëm opzetrieden, ma mëttlerweil gouf hien an d'Klinik ageliwwert. Nach net confirméierte Berichter no sollen d'Doktere seng Famill un d'Bett vum Erdogan geruff hunn. De 14. Mee ginn an der Tierkei Presidentschaftswalen organiséiert. Et gëtt mat deem knappste Resultat zanter laangem an der Tierkei gerechent.