En Donneschdegmëtteg ass et am Hafen zu Tréier zu engem Groussasaz komm. Ee Camion wier mat sengem Unhänger bal an d'Waasser gestierzt.

Ee Camionschauffer ass en Donneschdeg géint 11 Auer am Hafen Tréier-Ehranger mat sengem Gefier am Container-Terminal iwwert d'Kee-Mauer gerullt a wier bal an d'Waasser gestierzt. De Camion mat Unhänger houng e puer Meter iwwert dem Waasser. Fir de Chauffeur ze retten, hunn d'Beruffspompjeeë vun Tréier eng Dréileeder agesat. De Camion gouf mat engem Kran aus der mësslecher Situatioun gebuergen. Aus dem Camion ass Diesel an den Hafe gelaf, d'Pompjeeë konnten eng Ausbreedung awer verhënneren.