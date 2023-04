Déi sudanesesch Arméi vum Generol al-Burhan huet sech bereet erkläert, d'Waffen ëm weider 72 Stonnen néier ze leeën.

Déi aner Krichspartei, de paramilitäresche Grupp vun de Rapid Support Forces ënnert der Leedung vum zweete Generol Daglo, huet sech nach net iwwer eng Verlängerung vun der Wafferou geäussert.

Et ginn och nach ëmmer Ausernanersetzungen gemellt. D'USA an d'Afrikanesch Unioun vermëttele jo am Konflikt.

Sollte béid Genereel enger Verlängerung zoustëmmen, géif dat als éischte Schratt an d'Direktioun vun Negociatiounen ugesi ginn.

Antëscht sinn iwwer 500 Mënsche bei de Kämpf am Land ëm d'Liewe komm.