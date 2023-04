Aktuell leeft et op en Duell tëscht dem 76 Joer alen Trump an dem 80 Joer ale Biden eraus.

Virun zwee Deeg huet den US-President Joe Biden bekannt ginn, hie wier d’nächst Joer Kandidat fir en zweet Mandat zu Washington. Och vill Demokrate sinn der Meenung, de Mann wier mat 80 Joer ze al fir d’Erausfuerderung. Fir den Ament gesäit et nawell aus no engem weideren Duell tëscht Biden an Trump am November 2024... méiglecherweis eng Revanche? Et wier egal wéi eng Première an der rezenter Geschicht, dass ee Verléierer nach eng Kéier géint de selwechten Erausfuerderer untrëtt.

Et gëtt eng Schluecht an der Geriatrie. De 76-Joer alen Trump ass den Erausfuerderer vum 80 Joer ale Biden. Bis d’nächst Joer am November ka sech nach vill änneren, mee d’Wieler an de gespléckten USA gi fir den Ament emol awer mat den zwee alen Hären ugefiddert. An och fir 2024 ass deemno z’erwaarden, dass, sollte sech béid Kandidate mat hire Partei-Nominéierungen duerchsetzen, d’Resultat wäert en neelecht ginn, wéi scho virun 3 Joer.

Joe Biden – US-President:

D’Fro déi elo am Raum steet ass op dir an de nächste Jore méi Fräiheet wëllt hunn oder manner, méi Rechter oder manner. Ech wees d’Äntwert an ech mengen dir och.

Wendy Schiller – Politologin Brown University Rhode Island:

Wa se sech zevill op den Trump aschéissen, wier et bëlleg an et géif hinnen eng Bléisst ginn. Si musse probéieren z’explizéiere wat de Biden fir den amerikanesche Wieler gemaach huet a bei wat et bleift, wann hie bleift.

Eng reng, banal Anti-Trump-Campagne géif fir d’Demokraten op alle Fall net duer goen.

Et geet ëm d’Recht op Ofdreiwung, op Gewerkschaften, op Mindestloun. Et geet ëm d’Erhale vun der Fleegeversécherung. Dorop gewannen Demokrate Walen an de Biden wier hire Spriecher, de Kapitän vum Schëff an déi aner wieren den Équipage.Mark P Jones – Politolog Baker Institute Texas:

Dem Trump seng Geriichtsprozesser hänke natierlech wéi eng däischter Wollek iwwert him, mee si wäerten keen Afloss hunn op d’Dynamik vun der Course, well d’Republikaner deem Thema souwisou keng Glafwierdegkeet ginn. A bei Wale sinn der wéineg, déi nach keng Meenung hunn. Entweder fir hien oder géint hien.

Ech mengen den Trump ass nach ëmmer beléift, mee manner wéi virdrun. Et gëtt eng Trump-Middegkeet. Bedenken iwwert dem Biden säin Alter ass net dat selwecht wéi engem Tipp midd sinn, dee méiglecherweis op e Neits Chaos an Onstabilitéit bréngt. Duerfir muss de Biden sech dorop konzentréiere, wat en erreecht huet.Mee, “it’s early days”, seet een an den USA. Bei de Walen am November 2024 sti sech méiglecherweis um Enn ganz aner Kandidate géigeniwwer a ganz aner Positioune kéinten d’Debatten dominéieren.