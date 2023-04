Den 63 Joer ale Mike Pence soll sech e puer Stonne laang virun der Grand Jury geäussert hunn. Den Donald Trump wollt dat onbedéngt verhënneren.

D'Aussoe vum fréiere Vizepresident iwwert seng Gespréicher mam Trump virun der Erstiermung vum Kapitol de 6. Januar 2021 zu Washington, kéinten dem Sonderermëttler Jack Smith wichteg Erkenntnisser bréngen. Den Ex-President Trump hat viru Geriicht probéiert ze verhënneren, dass de Pence sollt befrot ginn. Dat ass dem Donald Trump awer net gelongen.

Beim Ugrëff op de Kapitol ware 5 Persounen ëm d'Liewe komm. De Donald Trump hat virdrun iwwer Woche behaapt, d'Walresultat wier gefälscht an hie wier ëm eng zweet Amtszäit bedru ginn. Kuerz virun der Stiermung vum Kapitol hat den Trump seng Unhänger an enger Ried opgeruff, bei de Kapitol ze marschéieren an op "Däiwel komm raus" ze kämpfen.

Mëtt Mäerz hat de Pence erkläert, dem Trump seng récksiichtslos Wierder hätte seng Famill an all d'Leit am Kapitol op deem Dag a Gefor bruecht. Hie géif wëssen, dass d'Geschicht den Donald Trump géif zur Verantwortung zéien, esou de Pence weider.