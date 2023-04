Den tierkesche President Erdogan huet schonn den drëtten Dag an der Suitte eng Rei Walkampfoptrëtter aus gesondheetleche Grënn annuléiert.

Hie wëll bei de Presidentewalen de 14. Mee fir e weidert Mandat gewielt ginn. En Dënschdeg den Owend war hie matten an engem Live-Optrëtt op der Tëlee krank ginn an huet de Fernseeinterview mussen ofbriechen. Zanterhier trëppelt den 69-Joer-alen Erdogan e bësse méi lues am Walkampf. E Freideg de Mëtteg huet hie just per Video-Konferenz un der Aweiung vun enger neier Bréck kënnen deelhuelen. An och en Donneschdeg war hien net a Persoun derbäi, wou dat éischt Atomkraaftwierk vum Land ageweit gouf. Zanterdeem den tierkesche President krank ginn ass, gi vill Rumeuren ëm säi Gesondheetszoustand ronderëm. Wärend den tierkesche Gesondheetsminister vun enger "infektiéiser Gastroenterite" schätzt, gëtt op anere Plaze vun engem Häerzinfarkt geschwat.