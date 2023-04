De Chef vum däitsche Verband vun de Kanner- a Jugenddokteren huet an den däitsche Medie virun engem uerge Mangel vu Kannermedikamenter am Hierscht gewarnt.

Wéi den Thomas Fischbach géigeniwwer der "Neuen Osnarbrücker Zeitung" sot, géif et elo schonn deelweis u Medikamenter géint Féiwer a Péng fir Kanner feelen. Och Penecelin géif et den Ament kaum ginn.

Kannerdokteren aus Däitschland, Frankräich, der Schwäiz an Éisträich hunn an deem Kontext en oppene Bréif un d'Gesondheetsminister vun hire Länner adresséiert. Wéi et an dësem heescht, wier d'Gesondheet vun de Kanner a Jugendleche wéinst dem Mangel u Medikamenter a ganz Europa menacéiert. Et misst een an dëser Saach dréngend eng Léisung fannen.

Dem däitsche Gesondheetsminister Karl Lauterbach no wier d'Suerg vun den Doktere gerechtfäerdegt. Op Twitter huet hien allerdéngs op dat sougenannte "Liwwer-Enkpass-Gesetz" verwisen. Dëst soll et fir Pharmaproduzente méi attraktiv maachen, Medikamenter an Däitschland ze verkafen.

Zu Lëtzbuerg huet och de de President vun der Federatioun vun den Apdikter Alain De Bourcy scho virun enger Penurie bei de Medikamenter gewarnt.